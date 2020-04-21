Пекин, , 10:47 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval проводит испытания вседорожника H5 (Great Wall Hover H5) нового поколения. Изображения с новым авто разместило на своём сайте издание Autohome.

Судя по фотографиям модель обновится очень сильно. Спереди авто имеет круглые фары и шестиугольную решётку радиатора. Также разработчики оснастили машину более крупным передним бампером.

Внутри внедорожника появилось необычное расположение виртуальной приборной панели.

О технических деталях нового авто пока ничего не сообщается. Под капотом же дорестайлинговой модели был установлен двухлитровый движок мощностью 150 «лошадей». Он работает совместно с 6-скоростной «механикой».

Напомним, в первом квартале текущего года компания «Хавейл Мотор Рус» (принадлежит китайской компании Haval) увеличила свою дилерскую сеть в России на три новых автомобильных центра.

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