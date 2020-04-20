Санкт-Петербург, , 23:43 — REGNUM Дизель-электрическая подлодка «Санкт-Петербург» Северного флота прибыла в Кронштадт для техобслуживания и проведения модернизации, сообщает 20 апреля пресс-служба флота.

Подводная лодка «Санкт-Петербург» Black leon

Субмарина с 7 апреля совершала длительный переход из Баренцева моря на Балтику в сопровождении буксира «Памир».

Техобслуживание и работы по модернизации будут осуществлены на Ленинградской военно-морской базе.

Субмарина «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» передана флоту в 2010 году. Она предназначена для уничтожения надводных и подводных кораблей противника, охраны военно-морских баз и прибрежной зоны, проведения разведывательных мероприятий.

Подлодки этого типа оснащены ракетным, минным и торпедным вооружением.

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