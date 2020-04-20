Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Военно-морские силы США 18 апреля 2020 года ввели в строй многоцелевую атомную подводную лодку Vermont (SSN 792) класса Virginia. Это девятнадцатая по счёту лодка проекта Virginia («Вирджиния») и первая подлодка проекта Virginia Block IV («Вирджиния Блок IV»).

Об этом пишет военный ресурс Defense-Aerospace.com со ссылкой на пресс-релиз ВМС США.

Мероприятие 18 апреля из-за пандемии коронавируса проводилось в ограниченном составе. На нём присутствовали исполняющий обязанности министра ВМС США Джеймс Макферсон (James McPherson), командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Коудл (Daryl Caudle), а также спонсор этого подводного корабля Глория Вальдес (Gloria Valdez), бывший заместитель помощника министра ВМС США.

Командир подводной лодки «Вермонт» коммандер Чарльз У. Филлипс III (Charles Phillips III) подчеркнул, что подводные силы очень важны в эпоху конкуренции великих держав. Он также заверил, что в рамках несимметричного морского преимущества США перед конкурентами экипаж субмарины готов выполнить любую задачу.

Подводная лодка «Вермонт» — это гибкая многоцелевая платформа, которая предназначена для выполнения следующих основных функций подводных сил: борьба с подводными и надводными кораблями противника, доставка сил специальных операций, нанесение ударов, минная война, ведение разведки и наблюдения.

Издание Defense-Aerospace.com сообщает, что данная лодка имеет длину 377 футов (115 метров), может погружаться на глубину более 800 футов (244 метра), имеет скорость под водой до 25 узлов. Строительство этой субмарины началось в мае 2014 года и продолжалось шесть лет.