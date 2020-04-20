Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Creative Bespoke выпустило широкофюзеляжную версию немецкой модели Audi RS7. Об этом сообщается на сайте All USA News Hub.

Отличительной особенностью данного авто является специальная прозрачная крышка для мотора. Стоит модель 99,8 тыс. долларов (7,5 млн рублей).

При этом весь рестайлинг спортивного фастбэка вышел на сумму более 45 тыс. долларов (около 3,4 млн рублей).

Тюнеры снабдили Audi RS7 аэродинамическим комплектом Prior Design, в который входят расширенные арки колес, новые боковые юбки, а также специальный капот с окошком, через которое можно увидеть мотор.

Мощность модернизированного четырёхлитрового турбированного агрегата V8 составляет 650 «лошадей».

В тюнинг-комплект RS7 также входят пружины H & R, которые уменьшили клиренс авто, а также набор 21-дюймовых кованых дисков марки Rennen.

Ранее немецкие тюнеры из ателье ABT Sportsline представили рестайлинговый Audi SQ7 с мотором, мощность которого была увеличена с 435 л. с. до 510 л. с.

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