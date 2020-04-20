Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Американская компания Cadillac (принадлежит General Motors) намерена наладить производство компактного кроссовера Cadillac XT2. Заявка на регистрацию модели размещена на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США.

Стоит отметить, что информация о возможном появлении в модельном ряду бренда такого автомобиля появилась шесть лет назад, когда Cadillac уже получил патент на новинку. Но срок патента истек, а производство модели так и не было налажено. 19 апреля GM опять подал заявку для продления патента.

Это говорит о том, что автопроизводитель все же намерен запустить Cadillac XT2 в производство. Причём в новой заявке название торговой марки было изменено с Cadillac XT2 на XT2.

Ранее стало известно, что новую версию «заряженного» седана Cadillac CT5-V автопроизводитель планирует оснастить двигателем V8 с наддувом мощностью 650 л. с. объёмом 6,2 л.

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