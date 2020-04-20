20 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Попадание даже одной гиперзвуковой ракеты «Циркон» способно вывести из строя любой крупный надводный корабль. Боекомплект в 24 такие ракеты позволяет на дальности1000 километров гарантированно поразить все надводные корабли авианосной ударной группы ВМС США.

Владимир Васильев, , 10:16 — REGNUM Американская пресса опять уделила внимание перспективной российской противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». Журнал The National Interest оценил последствия попадания данной ракеты в американский атомный авианосец. По мнению издания, ракета «Циркон» за счёт своей огромной скорости более 5 Махов обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка этой ракеты проделает огромную дыру в авианосце.

Гиперзвуковая ракета

Кроме того, издание отметило высокую сложность перехвата гиперзвуковых ракет при том, что данные системы отличает высокая манёвренность. Сбить такую ракету аналогично попытке попасть пулей в пулю. Журнал The National Interest делает акцент и на тот факт, что существующие «системы противоракетной обороны в целом оптимизированы для противодействия конкретным, существующим угрозам, а гиперзвуковые ракеты, перемещающиеся со скоростью около двух миль в секунду, просто не входят в их меню».

Кстати, публикация в американском издании вышла в связи с появившейся в российской прессе информацией о запланированных испытательных пусках «Циркона» с российской многоцелевой подводной лодки «Северодвинск» класса «Ясень».

АПЛ проекта «Ясень» Пресс-служба МО РФ

На сегодняшний день испытательной платформой для тестовых пусков данной ракеты служит фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков». Это головной корабль серии. Его главная ударная мощь на большие дальности определяется наличием двух стандартных модулей по восемь ячеек универсального стрельбового комплекса ЗС-14.

Следует заметить, что УКСК ЗС-14 — это установка вертикального пуска, имеющая уникальную универсальность. Она позволяет применять из неё крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон». Первый испытательный пуск «Циркона» состоялся в январе 2020 года именно с фрегата «Адмирал Горшков».

Ракета из акватории Баренцева моря пролетела более 500 километров и точно поразила наземную цель на военном полигоне. На вооружение данная система должна поступить в 2022 году. Это и объясняет сильное волнение наших геополитических конкурентов.

На днях в российскую прессу просочилась информация, что с пятого и шестого фрегатов проекта 22 350 на них будет дополнительно устанавливаться третий стандартный модуль УКСК ЗС-14 на восемь ячеек. Таким образом, фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» получат по 24 вертикальных пусковых установки ракет.

Это же решение будет реализовано ещё на двух фрегатах этой серии, которые по плану должны быть заложены 28 апреля 2020 года. Дополнительное место под третью секцию УКСК на восемь ячеек в усовершенствованном проекте 22 350 было обеспечено за счёт небольшого увеличения водоизмещения корабля.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 22 350 Mil.ru

Таким образом, боекомплект в 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон» позволяет даже одному такому фрегату вести борьбу с авианосными ударными группами ВМС США. В состав авианосной ударной группы (АУГ), как правило, входят атомный авианосец, 1−2 крейсера управляемого ракетного оружия типа «Тикондерога», 3−4 эскадренных миноносца управляемого ракетного оружия типа «Арли Бёрк», 1−2 многоцелевые атомные подводных лодки типа «Лос-Анджелес», 1−2 транспорта снабжения.

Радиус боевого действия палубной авиации АУГ составляет 800 километров. А дальность полёта ракеты «Циркон» — более 1000 километров. При скорости 9 Махов она преодолеет это расстояние примерно за шесть минут. То есть авианосная ударная группа потенциально не сможет выйти в район, из которого она могла бы применить свою палубную авиацию.

Что касается распределения ракет по целям, то попадание даже одной ракеты «Циркон» способно вывести из строя любой крупный надводный корабль. Боекомплект в 24 таких ракеты позволяет на дальности в 1000 километров гарантированно поразить все надводные корабли авианосной ударной группы ВМС США.

Ещё в 2017 году командование ВМФ РФ заявляло, что фрегаты с управляемым ракетным вооружением проекта 22 350 станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зоны.

Пуск ракеты с российского фрегата .JPG Mil.ru

Тем не менее российская конструкторская мысль не стоит на месте, известно о ведении работ по разработке фрегата проекта 22 350М. Полное водоизмещение фрегата увеличится до 7000 тонн, а количество вертикальных пусковых установок для ракет «Оникс», «Калибр» и «Циркон достигнет 48 единиц. Кстати, полное водоизмещение фрегата «Адмирал Горшков» и трёх последующих фрегатов данного проекта составляет 5400 тонн.

Получается, что фрегат проекта 22 350М по своей ударной мощи на большую дальность будет превосходить фрегат усовершенствованного проекта 22 350 (24 пусковых установки) в два раза, а фрегат проекта 22 350 (16 пусковых установок) — в три раза.

Таким образом, можно сделать вывод, что с 2022 года — с момента поступления на вооружение ВМФ РФ гиперзвуковых крылатых противокорабельных ракет 3М22 «Циркон» — наступит закат господства Запада на море: надводный флот стран НАТО просто превратится в определённое количество беззащитных целей.