Москва, , 07:01 — REGNUM Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы проводит оценку предложений на поставку примерно 10 тыс. смартфонов в столичную полицию, пишет 20 апреля газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По их информации, закупка планируется у единственного поставщика. Смартфоны с операционной системой Android должны иметь диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти и от 8 до 16 Гб встроенной памяти. Закупка, отмечают собеседники издания, будет проходить в два этапа, на первом из них мэрия Москвы планирует приобрести 5 тыс. устройств.

Предполагается, что смартфоны будут использоваться столичными полицейскими во время проверки цифровых пропусков в период усиления мер по борьбе с коронавирусом.

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