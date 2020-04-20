Москва, , 05:08 — REGNUM Атомную подлодку проекта 098531 «Хабаровск», которая станет постоянным носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», начнут испытывать в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил собственный источник РИА Новости в ВПК.

Источник агентства рассказал о том, что «Хабаровск» весной планируется спустить на воду, это произойдет уже в апреле-мае.

Сообщается, что испытания носителя подводных беспилотников продлятся не менее двух лет.

Как 20 апреля сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ОАО «ПО «Севмаш» планирует поставить на вооружение ВМФ РФ четыре атомные подводные лодки.

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