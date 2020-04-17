Москва, , 14:57 — REGNUM Авианосные ударные группы ВМС США станут особенно уязвимы с принятием на вооружение Вооружённых сил России гиперзвуковых крылатых противокорабельных ракет «Циркон». Как сообщает «Российская газета», усовершенствованные фрегаты проекта 22 350 смогут нести уже по 24 ударные ракеты.

Вертикальная пусковая установка универсального стрельбового комплекса ЗС-14 способна применять крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а также перспективную гиперзвуковую ракету «Циркон». Достаточно только поставить «Циркон» на вооружение, и загрузить эти ракеты на корабли.

Головным кораблём проекта 22 350 является фрегат «Адмирал Горшков». Именно он сейчас используется для испытаний «Циркона». Поступление этой ракеты на вооружение ожидается в 2022 году.

У «Адмирала Горшкова» и ещё трех кораблей этого проекта комплекс ЗС-14 на 16 пусковых установок для ракет. Уже с пятого корабля проекта 22 350 будет устанавливаться 24 пусковых установки для ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Пятый и шестой фрегаты строятся. А седьмой и восьмой должны быть заложены в конце апреля 2020 года.

Как ранее писали американские эксперты, попадание одной гиперзвуковой ракеты «Циркон» способно вывести из строя авианосец. Таким образом, фрегат типа «Адмирал Горшов, потенциально может один потопить целую авианосную ударную группу ВМС США.