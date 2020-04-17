Бразилиа, , 14:22 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил концептуальную модель нового компактного кросса Nivus для южноамериканского и европейского рынков. Фото с новинкой и информацию о ней распространила пресс-служба бразильского офиса автокомпании.

Сообщается, что на южноамериканском рынке старт продаж новинки произойдёт в ближайшее время, в то время, как в Европе она выйдет лишь в 2021 году.

Модель создадут на новой модульной платформе MQB-А0. Именно эта «тележка» лежит в основе хэтчбека Polo седьмого поколения. Длина автомобиля составит 4000 мм, межосевое расстояние — 2560 мм.

Экстерьер новой модели будет выполнен в стиле предыдущих версий кроссоверов немецкого бренда.

В движение модель будет приводить наддувной трёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом один литр. Его максимальная мощность составит 128 «лошадей» (200 Нм). Мотор агрегатируется с 6-позиционной «механикой» или 6-скоростным «автоматом». Привод у авто только передний.

Напомним, в РФ в 2020 году или в 2021 году может выйти новый компактный кросс Volkswagen Tharu с 116-сильным бензиновым наддувным мотором объёмом 1,2 л.

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