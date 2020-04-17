Токио, , 11:51 — REGNUM Японская автокомпания Toyota Motor собирается представить серийную версию нового кроссовера Lexus LQ, созданного на основе концепта LF-1 Limitless. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

В модельной линейке компании новинка будет находится выше автомобиля LX.

Отмечается, что часть узлов и агрегатов новый Lexus LQ получил в наследство от полноразмерного седана LS.

Под капотом кроссовера установлен 600-сильный агрегат V8 твин-турбо. Более дешёвые версии новинки будут иметь V6 твин-турбо производительностью 416 «лошадей». Кроме того, в линейке моторов авто имеется гибридная силовая установка производительностью 354 «лошадей».

Ожидается, что самая недорогая версия модели будет стоить порядка 80 тыс. долларов (около 5 954 200 рублей).

Напомним, по итогам первого квартала текущего года дилеры Lexus в РФ продали 4209 новых легковых автомобилей. Это на 16% больше, чем год назад.

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