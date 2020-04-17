Москва, , 09:36 — REGNUM Пилотируемый корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Джессикой Меир и Эндрю Морганом благополучно вернулись на Землю после экспедиции на Международную космическую станцию. Как доложил генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину командир корабля, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, возвращение российско-американского экипажа прошло в штатном режиме.

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«Экипаж чувствует себя нормально. Перегрузка на отдельных участках спуска пилотируемого корабля составляли до 4G», — говорится в сообщении Роскосмоса.

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https://www.facebook.com/Roscosmos/photos/a.1398392870415396/2625089361079068/

Уточняется, что этот космический полёт продолжался 204 суток. За это время космонавты выполнили эксперименты из самых разных областей науки — медицины, космической биологии, биотехнологии — по российской научной программе.

Добавим, что для Олега Скрипочки это была третья космическая экспедиция.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне. 16 апреля, российский космонавт Олег Скрипочка передал командование Международной космической станции коллеге из НАСА Кристоферу Кэссиди.

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