Москва, , 08:08 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-15», покинувший Международную космическую станцию (МКС) с космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочка, астронавтами NASA Джессикой Меир и Эндрю Морганом на борту, включил двигатели на торможение и начал спуск с орбиты. Трансляция возвращения экипажа МКС на Землю ведётся на сайте Роскосмоса.

«В 07:22:32 мск штатно прошла команда на включение двигателя корабля «Союз МС-15» на торможение, он проработал более 4,5 минут», — говорится в сообщении. Уточняется, что для выполнения маневра корабль разворачивался двигателем вперёд по траектории полёта.

В 07:50 мск корабль разделился на три отсека — бытовой, приборно-агрегатный и спускаемый аппарат. Последний с экипажем продолжил движение к Земле.

Напомним, приземление спускаемого аппарата запланировано в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане. Ожидаемое время — 08:16 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, покидающий Международную космическую станцию экипаж перешёл на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15» и закрыл люки.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль «Союз МС-15» с возвращающимся экипажем отстыковался от МКС