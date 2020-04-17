Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Нарушения в работе социальной сети Facebook зафиксированы 17 апреля в нескольких странах, сообщается на специализированном сайте Downdetector.

Максимальное число проблем, с которыми столкнулись держатели аккаунтов Facebook, связаны с проблемой входа в учётную запись — 67%. Примерно 19% пользователей сообщают о проблемах при просмотре ленты. Еще 25% людей столкнулись с полным отключением Facebook.

Подавляющее число жалоб поступило от пользователей из США, Австралии, Бразилии, Перу, Сингапура, Филиппин и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля пользователи по всему миру отметили проблемы в функционировании ряда сервисов американской компании Google.

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