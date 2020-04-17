Москва, , 06:09 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-15» отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение с орбиты с космонавтом Роскосмоса Олегом Скрипочка, астронавтами NASA Джессикой Меир и Эндрю Морганом на борту. Трансляция возвращения экипажа МКС на Землю ведётся на сайте Роскосмоса.

«В 04:53:30 корабль «Союз МС-15» штатно отстыковался от российского сегмента МКС, и уже находится в автономном полете», — говорится в сообщении.

После примерно 2,5 часов снижения, корабль начнёт торможение двигателями. Ещё через некоторое время произойдёт отделение спускаемого аппарата и его вхождение в плотные слои атмосферы.

Напомним, приземление спускаемого аппарата запланировано в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане. Ожидаемое время — 08:16 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, покидающий Международную космическую станцию экипаж перешёл на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15» и закрыл люки.

На МКС продолжат работать новый командир, астронавт НАСА Кристофер Кэссиди, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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