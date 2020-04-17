Москва, , 03:08 — REGNUM Покидающие Международную космическую станцию (МКС) космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган перешли на борт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15» и закрыли люки. Трансляция возвращения части экипажа МКС на Землю ведётся на сайте Роскосмоса.

За время до отстыковки корабля «Союз МС-15» от МКС в 04:53 мск, Скрипочка, Меир и Морган переоденутся в лётные скафандры, проверят герметичность люков и работоспособность всех систем корабля.

«Люки между кораблём «Союз МС-15» и модулём «Звезда» закрыты. Расстыковка корабля с МКС планируется в 04:53 мск», — говорится в сообщении.

Напомним, приземление спускаемого аппарата запланировано в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане. Ожидаемое время — 08:16 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Меир вернутся на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15». 16 апреля российский космонавт Олег Скрипочка передал командование Международной космической станции коллеге из НАСА Кристоферу Кэссиди.

На станции, помимо Кэссиди, продолжат работать космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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