Астрахань, , 03:10 — REGNUM Расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 зенитного ракетного полка Северного флота выполнили боевые стрельбы по ракетам-мишеням — отразили воздушное нападение условного противника на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об участии зенитчиков из Заполярья в тактических учениях на юге России 16 апреля сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

Ракетчиками на учениях был отработан полный комплекс действий — от обнаружения воздушных целей на дальних подступах и их сопровождения, до применения по ним ракетного оружия.

«Выпущенные ракеты-мишени действовали в различном диапазоне высот, скоростей и направлений, имитируя средства воздушного нападения противника — от различных типов летательных аппаратов, до крылатых ракет. Все воздушные цели были успешно поражены», — говорится в сообщении.

После завершения учений, подразделения зенитного ракетного полка Северного флота, ранее переброшенные на южный полигон со своими С-300, вернутся на места своего базирования в Заполярье.

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