Тегеран, , 08:22 — REGNUM 16 апреля командующий военно-морским флотом иранской армии заявил, что Иран подумывает о создании атомных подводных лодок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что позиция Ирана в отношении ядерной энергетики абсолютно ясна и Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи неоднократно подчеркивал её мирный характер.

Ханзади подчеркнул, что существует множество международных соглашений и ни одно из них не препятствует использованию атомной энергии в мирных целях.

Говоря о вооружённых силах, контр-адмирал сообщил: «В условиях отсутствия военной мощи, мир никогда не будет стабилен. Вот почему существуют вооруженные силы стран. Они делают мир долговечным».

Командующий военно-морским флотом отметил, что Иран нуждается в атомной энергии. По его словам, американские военные корабли находятся в регионе, потому что используют ядерное топливо. Без него им пришлось бы идти в порты для дозаправки, и они могли бы оставаться в море в течение шести месяцев.