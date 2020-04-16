Челябинск, , 23:14 — REGNUM Российская 7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база в абхазской Гудауте отправит свои танки Т-90А на модернизацию до уровня Т-90М «Прорыв», сообщает 16 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Машины танкового батальона базы будут отправлены на «Уралвагонзавод» (УВЗ), вместо них будут получены танки Т-72Б3.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ заключило с УВЗ три контракта на поставку 160 основных боевых танков Т-90М «Прорыв». Из них только 10 машин будут созданы «с нуля», а остальные будут получены путём модернизации имеющихся в строевых частях танков Т-90.

Танки Т-90М новой постройки уже переданы на вооружение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Следующие партии танков планируется передать в состав 27-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 6-ой отдельной танковой бригады Западного военного округа.

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