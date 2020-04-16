Минск, , 15:51 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать экспериментальный мессенджер VK Me среди жителей Белоруссии. Об этом сообщило сетевое издание Ferra.

Мессенджер обладает эксклюзивными функциями, недоступными в основном приложении «ВКонтакте». Так, в мессенджере есть «фантом-чаты» с исчезающими после установленного времени сообщениями.

Также в новом приложении имеется режим невидимки с отображением отсутствия владельца гаджета, даже если в реальности он находится онлайн, возможность переименовывания контактов, установки фона в чатах.

Прямо в мессенджере есть функция перевода денег. VK Me не требует привязки к основному профилю в «ВКонтакте», а общаться можно со всеми контактами из телефонной книги или с друзьями из социальной сети.

Новый мессенджер уже можно скачать в магазинах Apple и Google на территории Белоруссии.