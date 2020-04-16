Пало-Альто, США, , 15:42 — REGNUM Американское тюнинг-ателье iMP Performance разработало аэродинамический карбоновый обвес для электрического седана Tesla Model 3. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Комплект обвеса из углеродного пластика состоит из нового бампера, неокрашенных расширителей колёсных арок, специальных накладок на пороги, спойлера и огромного диффузора. Крепление накладок на крылья и пороги производится с помощью двустороннего скотча.

Желающим приобрести карбоновый обвес придётся выложить 10 тыс. долларов (747 тыс. рублей), что составляет около 25% от стоимости базовой комплектации Tesla Model 3 в США.

Ранее стало известно, что компания Tesla планирует отправить в неоплачиваемый отпуск около 50% своих сотрудников, обеспечивающих продажи и поставки электрокаров в Соединённых Штатах.

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