Вашингтон, , 15:37 — REGNUM США возвращают в строй легенду Холодной войны — самолёт-разведчик U-2

ВВС США планируют заменить бортовое оборудование на самолётах-разведчиках U-2S Dragon Lady. Таким образом, легенда Холодной войны получит вторую жизнь. При этом U-2S не заменит беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk производства компании Northrop Grumman, как собирались сделать ранее, а будут использоваться обе платформы. Самолёт U-2S также будет задействован как один из компонентов противоракетной обороны США. Об этом пишет американское издание Aviation Week.

Кстати, именно самолёт-шпион U-2 был сбит над Свердловском 1 мая 1960 года. Первый полёт над территорией СССР U-2 совершил в 1956 году, но после 1 мая 1960 года такие полёты были прекращены.

Обновление авионики U-2S Dragon Lady будет включать в себя новый бортовой компьютер и новые дисплеи кабины пилотов. По словам представителя компании Lockheed Martin Skunk Works Ирен Хелли, «большинство этих реактивных самолётов были построены в конце 1980-х и 90-х годов и имели только в среднем по 17 000 часов налёта, так что их планер располагает ещё 80% сроком службы».

ВВС США уже выделили Lockheed Martin Skunk Works 50 миллионов долларов на модернизацию авионики.