Токио, , 15:36 — REGNUM Ограниченный выпуск PlayStation 5 (PS5) по сравнению с предыдущим поколением консоли планирует произвести в первый год с начала продаж компания Sony. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Причинами меньшего количества игровых консолей журналисты издания называют высокие цены на старте из-за топовых характеристик оборудования, а также проблемы с производством, вызванные пандемией коронавируса.

Согласно данным журналистов, компания произведет до шести млн PS5 в текущем финансовом году. Тогда как за год с момента выпуска PS4, Sony продала 7,5 млн консолей. Однако и эти шесть миллионов могут быть сокращены, если пандемия коронавируса затянется.

Как сообщают журналисты издания, поставки компонентов новой консоли сборщикам уже начались. Старт массового производства запланирован на июнь.