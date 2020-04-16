Стокгольм, , 14:22 — REGNUM Шведская компания Volvo начала производить автомобили с ограничением максимальной скорости до 180 км/ч. Об этом сообщается на сайте New Zeeland Autocar.

Таким образом, компания планирует провести в жизнь стратегию по сокращению смертности и травм на дорогах. По мнению представителей шведской компании, превышение скоростного режима является самой распространенной причиной смертельных ДТП.

Ограничение скорости будет устанавливаться в первую очередь на рестайлинговых универсалах V90 и седанах S90. При этом в компании понимают, что данная мера не может быть универсальным решением проблемы смертности на дорогах.

«Хотя ограничение скорости — не панацея, это стоит сделать, если мы можем спасти хотя бы одну жизнь», — заявил представитель Volvo.

Напомним, в РФ реализация автомобилей шведской марки Volvo в марте 2020 года выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего было продано 784 единиц автомобилей марки.

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