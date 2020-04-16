Москва, , 14:02 — REGNUM Британская автокомпания Mini получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на свою самую мощную версию — John Cooper Works GP. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Производительность John Cooper Works GP составит 306 «лошадей». Такую мощность обеспечит двухлитровый турбированный агрегат с 450 Нм крутящего момента. Движок сочетается с 8-скоростной трансмиссией и передним приводом.

Новинка, которая будет реализовываться в России, разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,2 с и имеет максимальную скорость — 265 км/ч.

Стоимость модели пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в компании Mini планируют оснащать модели не только коробкой «автомат», но и механической трансмиссией.

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