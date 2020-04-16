Анкара, , 13:19 — REGNUM Турецкая автокомпания TOGG зарегистрировала в Евросоюзе авторские права на экстерьер электрических моделей своей разработки. Об этом сообщается на сайте Drive.ru со ссылкой на Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO).

Отмечается, что срок патента рассчитан на следующие пять лет. Более того, турецкая автокомпания зарегистрировала такие же патенты в Азии и Соединённых Штатах. По мнению руководства марки, это является одним из важных шагов на пути к запуску электромобилей в массовое производство.

Первый серийный электрокар TOGG появится в 2022 году. Им станет электрокроссовер под названием C-SUV. К 2030 году в модельной линейке турецкой фирмы должно появиться ещё четыре модели электрокара.

Электрокары будут созданы на общей гибкой платформе, которая предусматривает разное количество электродвигателей и разные по размеру аккумуляторы.

Напомним, по итогам первых трех месяцев текущего года в РФ было приобретено 53 новых электрокара, что на 20% меньше уровня прошлого года.

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