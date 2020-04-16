Париж, , 12:55 — REGNUM В сети появился снимок салона Renault Sandero Stepway нового поколения. Фото размещено на сайте издания Motor1.

На снимке можно разглядеть, что в центральной части передней панели установлен большой дисплей мультимедийного комплекса. Именно такой имеется в модели Renault Clio. Кроме того, машина оснащена новым четырёхспицевым рулём.

Издание также сообщает, что новый автомобиль создан на базе модели Renault Clio. Также отмечается, что модель имеет больший клиренс.

Что же касается изменений во внешнем виде, то они будут не очень значительными — авто получит модернизированные бамперы, круглые противотуманки и дневные ходовые огни более вытянутой формы.

В движение автомобиль будет приводить однолитровый мотор TCe, способный выдавать 100 «лошадей».

Официальная премьера новинки планируется на 2021 год.

Ранее стало известно, что компания Renault планирует осенью текущего года представить собственный электрический кроссовер.

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