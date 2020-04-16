Берлин, , 12:36 — REGNUM Место компактного минивэна немецкого Touran в модельной линейке Volkswagen может занять электрокар ID Buzz, заявил член совета директоров немецкого бренда Фрэнк Уэлш. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Уэлш отметил, что несмотря на то, что некоторые автолюбители считают Touran «скучным автомобилем», тем не менее он имеет большую эффективность, а также отличное соотношение стоимости и качества. По мнению представителя бренда, Touran идеально подходит для семьи.

«Мы подготовились к следующему поколению с семейством ID, включая ID Buzz, который мы сейчас разрабатываем. Это настоящие преемники Touran. В Buzz много места», — сообщил Уэлш.

Он добавил, что производственная версия ID Buzz будет даже лучше, чем концепт.

«Это лучший из Touran», — заверил Уэлш.

Ранее стало известно, что автокомпания Volkswagen прекратила сборку субкомпактных седанов Ameo, разработанных на базе модели Polo.

Читайте также: Volkswagen проводит финальные тесты Golf R