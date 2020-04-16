Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Если ожидания западных аналитиков и официальных лиц Китая относительно характеристик будущих авианосцев КНР подтвердятся, они станут инструментом, с которым придется считаться, заявил эксперт по вопросам вооружений Калеб Ларсон 15 апреля в статье для The National Interest.

Пока экипаж американского авианосца «Теодор Рузвельт» сражается со вспышкой коронавируса на борту, Китай направил один из своих авианесущих кораблей в Тайваньский пролив, из-за чего в воздух для его сопровождения была поднята авиация острова. Безусловно, ВМФ США переживают не самым лучший момент в своей истории, отмечает Ларсон.

Аналитик напоминает, что на сегодняшний день у КНР в распоряжении есть два авианосца переоснащенный из купленного у Украины советского авианесущего крейсера и вошедший в состав НОАК в 2012 году «Ляонин» и «Шаньдун», получивший обозначение Тип 002. «Шаньдун» стал, по сути, копией «Ляониня», хотя он и более совершенен в плане радарных систем и потенциала истребительной авиации.

В будущем к ним могут присоединиться еще два. Один из них — проект Тип 003 — уже строится. Четвертый же находится пока только в планах, а его строительство может начаться лишь в середине нынешнего десятилетия или в следующем. Ожидается, что третий авианесущий корабль КНР будет превосходить «Ляонин» и «Шаньдун» по размеру. Кроме того, в отличие от них, он будет оснащен паровой стартовой катапультой, какие установлены на американских образцах.

Наконец, Тип 004, после того как он сойдет со стапелей, станет самым технически совершенным авианосцем Китая, попадая в категорию кораблей третьего поколения. Помимо электромагнитной катапульты, на нем впервые из авианесущих кораблей НОАК будет установлена ядерная силовая установка, при этом планируется оснастить его уникальным реактором на расплавах солей. Благодаря генерируемой им мощности на корабле смогут применяться рельсотронное или лазерное оружие, образцы которых в настоящий момент проходят разработку и испытания.

Ларсон отмечает, что Китаю определенно еще предстоит пройти долгий путь: имеющиеся у него в распоряжении сегодня авианосцы построены с применением технологий 1980-х годов и поэтому не могут считаться равными современным кораблям с ядерными силовыми установками.

«Тем не менее Китай идет семимильными шагами. Если проекты Тип 003 и Тип 004 будут обладать теми же характеристиками, какие им сейчас приписывают — западные аналитики или официальные лица Китая, — тогда они действительно станут силой, с которой придется считаться», — заключил он.