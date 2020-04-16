Нюрбург, Германия, , 09:46 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen проводит на трассе Нюрбургринг в Германии заключительные испытания прототипа спортивной версии Golf R. Об этом сообщается на сайте motor1.

Зарубежные издания поделились фотографиями, на которых запечатлен тестовый образец «заряженного» хэтчбека восьмого поколения. Машина получила минимальный камуфляж.

Внешне мощная версия хэтчбека отличается отсутствием пятиточечных светодиодных дневных ходовых огней в переднем бампере, а также наличием на синих тормозных колодка спередих буквы «R».

«Обуто» авто в большие колеса с тонкими шинами. Весьма небольшой клиренс говорит о том, что перед нами самое мощное исполнением Volkswagen Golf. В задней части кузова машины размещены патрубки выхлопа, небольшой спойлер на крыше и большой диффузор.

В движение новинку приводит двухлитровый агрегат с четырьмя цилиндрами. Движок в спортивной версии имеет производительность почти 330 «лошадей». В линейке моторов также может появиться 400-сильная версия агрегата.

Ранее против немецкого концерна Volkswagen по «дизельному скандалу» (дело о занижении компанией показаний уровня вредных веществ в выхлопных газах своих автомобилей) подали иск более 250 тыс. человек. Выплаты по нему могут составить более 800 млн евро.

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