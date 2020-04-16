Тольятти, Самарская область, , 08:52 — REGNUM На основе Lada Largus создадут цельнометаллический фургон либо металлический фургон Lada Largus с пластиковой крышей на металлическом каркасе. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на них опубликовано в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Обе версии модели получат мотор объёмом 1,6 л и механическую трансмиссию.

Автомобили снабжены зеркалами заднего вида с электрорегулировкой, стеклоподъемниками с электроприводом, электрической блокировкой дверных замков, подогревом сидений, кондиционером. Кроме того, в моделях имеются фронтальные и боковые воздушные подушки безопасности.

В движении водителю автомобиля помогают система навигации, парктроник и бортовой компьютер.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте 2020 года самым продаваемым новым автомобилем в России стала модель Lada Granta.

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