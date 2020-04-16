Вашингтон, 16 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Совместное предприятик General Motors и SAIC представило модель Baojun RC-5. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.
Новинка является прямым конкурентом для лифтбэка Skoda Octavia. Авто построено на новой модульной платформе. Размеры машины равны 4650×1806×1458 мм. При этом колесная база составляет 2 700 мм.
В качестве мотора у новинки будет безальтернативный турбодвигатель на 1,5 л мощностью 147 л. с., который идет в паре с шестиступенчатой «механикой» или с вариатором. Стоит отметить, что двигатель весьма экономичен — на 100 км дороги расходуется 6,2 л топлива в смешанном цикле.
Уже в базовой версии предусмотрена система курсовой устойчивости, ABS, две подушки безопасности и задние датчики парковки.
Ориентировочная цена базовой версии равна 63 800 юаней (около 650 тыс. рублей).
Ранее General Motors совместно с Ventec Life Systems по заказу правительства США начало массовое производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
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