Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Российский космонавт Олег Скрипочка передал командование Международной космической станции коллеге из НАСА Кристоферу Кэссиди. Церемония передачи командования транслировалась на сайт НАСА.

Перед церемонией экипаж, состоящий из Олега Скрипочки, Ивана Вагнера, Анатолия Иванишина, Эндрю Моргана, Джессики Меи и Кристофером Кэссиди собирались в модуле МКС Destiny. В ходе церемонии российский космонавт передал символический ключ от станции Кэссиди, тем самым сдав командование МКС. По традиции на церемонии прозвучал удар в колокол.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый корабль «Союз МС-15» готовится к посадке. Именно на этом корабле на Землю вернуться космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Меи. Ожидается, что корабль приземлится в «штатном районе на территории Казахстана».

Читайте ранее в этом сюжете: Началась подготовка к посадке пилотируемого корабля «Союз МС-15» — Рогозин