Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Запланированный на 16 апреля старт ракеты-носителя Falcon 9 с седьмой группировкой спутников Starlink компании SpaceX, возможно, переносится на 23 апреля. Об этом 15 апреля сообщает газета Florida Today.

Ранее сообщалось, что на космодроме на мысе Канаверал из-за мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, откладываются все запланированные запуски.

К настоящему времени подтверждения от компании SpaceX об изменении в расписании вывода спутников Starlink на околоземную орбиту не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink был назначен на 16 апреля. До этого 60 аналогичных аппаратов были отправлены на орбиту 18 марта 2020 года.

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