Москва, , 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.

Работа продолжается в соответствии с конкурсом и заданием РСК «МиГ», которые были размещены на портале госзакупок в конце 2019 года.

«Речь идет, в том числе, о новых платформах оперативно-тактической авиации. Эти проекты составят перспективную программу работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК», — объяснили в корпорации.

Стоимость работ оценивается в 4 млн рублей. Предполагается, что исследования в рамках проекта продолжатся до 2025 года.

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