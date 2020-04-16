Владивосток, , 01:36 — REGNUM Противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в Приморье и на Камчатке выполнили успешное бомбометание по надводным целям. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В соответствии с планом боевой подготовки, три дальних противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации ТОФ, действуя с аэродрома в Приморском крае, уничтожили бомбами условные цели, имитирующие надводные корабли условного противника на полигоне морской авиации в районе бухты Анна.

Три противолодочных самолёта Ил-38, действующие с аэродрома на Камчатке, также успешно выполнили практическое бомбометание по надводным целям — уничтожили бомбами П-50Т условные цели (мишенные позиции) на полигоне в зоне ответственности войск и сил на северо-востоке России. Морские лётчики морской авиации ТОФ также отработали навыки пилотирования и слаженности действий в условиях полётов над безориентирной местностью при отсутствии аэронавигационного сопровождения наземными радиотехническими средствами.

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