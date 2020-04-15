Нанкин, Китай, , 15:44 — REGNUM Китайский автопроизводитель Byton выпустил пробную партию электрических кроссоверов M-Byte c приборной панелью размером 48 дюймов. Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

Первая пробная партия электрокроссоверов с огромной «приборкой» была собрана в китайском городе Нанкин для ресурсных испытаний и краш-тестов.

Ожидается, что на мировом авторынке новинка появится к середине текущего года.

Управление моделью осуществляется с помощью голосовых команд, а также жестов, физических кнопок и тачскринов. Кроме того, в авто имеется функция распознавания эмоций водителя.

Самую дешёвую версию модели укомплектуют электрическим мотором мощностью 272 л. с. Мотор будет питаться от аккумуляторов ёмкостью от 72 до 95 кВт-ч. Запас хода электромобиля составляет от 430 до 550 км.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года в РФ было куплено 53 новых электрокара, что на 20% меньше, чем год назад.

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