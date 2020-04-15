Пекин, , 15:02 — REGNUM Китайские дилеры приступили к продаже обновлённого компактного седана KIA Pegas, являющейся по своей сути удешевлённой версией KIA Rio предыдущего поколения. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Длина модели равна 4 300 мм, а колёсная база составляет 2 570 мм. Под капотом седана функционирует бензиновый двигатель производительностью 95 л. с. рабочим объёмом 1,4 л. Агрегат сочетается как с 5-скоростной «механикой», так и с 4-скоростной автоматической коробкой передач.

Модернизированный KIA Pegas в зависимости от комплектации может оснащаться системой предотвращающей блокировку колёс автомобиля при торможении, системой распределения тормозных усилий, кнопкой запуска двигателя, а также шестью подушками безопасности.

В салоне машины есть новейший комплекс мультимедийной системы с тачскрином, камера заднего обзора и прочее.

В КНР за самый дешёвый вариант седана придётся заплатить 49 900 юаней (около 518 тыс. рублей).

Напомним, в начале апреля текущего года у дилеров KIA в Китае появилась в продаже модель KIA Optima нового поколения.

Читайте также: Hyundai и KIA временно закрывают некоторые заводы из-за коронавируса