Красногорск, , 13:26 — REGNUM Самый маленький в России топливозаправщик создала из УАЗ «Профи» подмосковная компания. Об этом сообщается на страничке предприятия в соцсети Facebook.

Топливозаправщик под наименованием АТЗ-1,0 пока создан в единственном экземпляре. Он предназначен для заправки сверхмалых и маленьких воздушных судов.

Авто имеет особую надстройку из односекционной цистерны объёмом 920 л, заправочный шланг и счётчик с погрешностью 0,25%.

Стоит отметить, что механизм топливозаправщика оснащён фильтром-водоотделителем, который предназначен для очистки авиатоплива от воды и механических примесей.

Цистерна состоит из двух секций, а между ними размещён теплоизолятор. Для заправки предусмотрен заправочный рукав размером в 8−15 м. Скорость заправки горючего — 50 литров в минуту.

Напомним, сборка УАЗ «Профи» осуществляется с 2017 года. Он укомплектован 149-сильным бензиновым мотором рабочим объёмом 2,7 л, который агрегатируется с 5-позиционной механической трансмиссией.

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