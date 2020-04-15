Токио, , 12:31 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota официально представит модель Land Cruiser 300 в апреле 2021 года. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Стоит отметить, что премьера модели намечалась на лето 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса её решили перенести на более поздний срок.

Новая модель будет построена на новой платформе TNGA. Благодаря ей машина станет легче предыдущих своих версий, а также улучшит динамику.

В линейке агрегатов Toyota Land Cruiser 300 будут абсолютно новые двигатели — 420-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 3,4 л, 450-сильный движок объёмом 3,5 л, а также гибридная силовая установка на базе мотора производительностью 300 «лошадей».

Ранее стало известно, что Toyota представит модель Harrier четвертого поколения на новой модульной платформе GA-K в июне 2020 года.

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