Пекин, , 11:54 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai собирается продемонстрировать новую модель бизнес-вэна Custo для китайского авторынка. Заявка на регистрацию торгового названия уже опубликована в патентной базе минпромторга Китая.

Автопроизводители снабдили авто решёткой радиатора, дизайн которой выполнен в стиле решётки новой модели Tucson. Предполагается, что новинка обзаведётся и двухярусной оптикой. Кроме того, модель получит сдвижные задние двери.

В салоне Custo имеется мультимедийное рулевое колесо — такое же, как и у новой Elantra. Также машина обладает посадочной формулой «2+2+2». Более того, вполне возможно, что новинка будет иметь семиместную версию минивэна.

Под капотом автомобиля будет работать бензиновый турбомотор рабочим объёмом два литра. Пока сроки премьеры Hyundai Custo не сообщаются.

Ранее стало известно, что на авторынке России скоро появится специальная версия Hyundai Tucson под названием Way. Данная версия будет выпускаться в ограниченном количестве.

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