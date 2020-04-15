Пекин, , 11:33 — REGNUM Китайский автопроизводитель Hongqi представил премиальный внедорожник HS7. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание NJcar.ru.

Hongqi HS7 создан на платформе Toyota Crown прошлого поколения. Обновлённое авто получило экономичный турбированный двигатель и три ряда кресел на семь мест.

Дорестайлинговая версия HS7 появилась на авторынке в июле 2019 года. До этого момента авто использовалось только для перевозки высокопоставленных чиновников из Китая. Бренд Hongqi позиционируется в КНР аналогично бренду Aurus в РФ.

Длина Hongqi HS7 равна 5 095 мм, а межосевое расстояние составляет 2 970 мм.

В движение модель приводит 338-сильный V-образный турбированный мотор рабочим объемом 3 л, который работает с 8-скоростной автоматической трансмиссией Aisin и полным приводом.

После обновления линейка двигателей пополнилась экономичным двухлитровым турбированным движком мощностью 251 л. с.

Ранее компания Hongqi представила модель HS7 в специсполнении, имеющую эксклюзивный внешний стайлинг в духе ультрасовременного китайского истребителя J-20 пятого поколения.

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