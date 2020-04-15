Пекин, , 11:17 — REGNUM Компания Geomerty (принадлежит Geely) опубликовала изображения своего нового кроссовера с электрическим мотором. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте автопроизводителя.

Компания Geomerty была создана специально для выпуска электрической линейки марки Geely весной прошлого года. В это же время на автосалоне в Шанхае прошла премьера первого электрокара компании — седана Geometry A.

По имеющейся информации, новый электромобиль имеет заводской индекс GE13. Авто построено на платформе от бензиновой версии седана Geometry A. Под капотом машины установлен электромотор производительностью 204 л. с.

Агрегат позволяет проехать без подзарядки авто от 400 до 520 км (в зависимости от типа установленного аккумулятора).

Ранее стало известно, что компания Geely готовит к премьере «заряженную» модификацию модели Coolray с индексом Pro. Производительность авто составит 177 л. с.

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