Пекин, , 08:57 — REGNUM Собственный закон о национальной безопасности надлежит как можно скорее принять Гонконгу. Это позволит сдерживать насилие, сепаратизм и внешнее вмешательство в дела автономии, заявил глава канцелярии Центрального народного правительства КНР в этом специальном административном районе Ло Хуэйнин.

«Наличие механизма обеспечения госбезопасности — в фундаментальных интересах Гонконга», — цитирует чиновника радиостанция RTHK.

Ло Хуэйнин отметил, что в последние годы иностранные силы не раз вмешивались в дела Гонконга, а протесты 2019 года нанесли «серьезный удар по верховенству права». Борьба с распространением корнавируса тоже входит в число вопросов нацбезопасности, добавил он.

Напомним, в 2003 году попытки инициировать в Гонконге собственный закон о нацбезопасности провалились из-за массовых протестов. Местные жители сочли, что закон будет принят в интересах Пекина и обернётся ущемлением их свобод. Власти Гонконга отложили принятие закона на неопределенный срок.

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