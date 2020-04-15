Мурманск, , 08:25 — REGNUM В ходе тактических учений отдельного смешанного авиаполка Северного флота, экипаж истребителя МиГ-31 выполнил перехват и условное уничтожение воздушной цели, поднявшись на высоту более 15 тысяч метров — в стратосферу. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Летчики отработали учебно-боевую задачу на максимальной высоте в ходе учений над Кольским полуостровом и Баренцевым морем, в которых в течении нескольких дней участвовали десять бомбардировщиков Су-24 и пять перехватчиков МиГ-31.

Во время полётов, осуществлявшихся с аэродрома базирования отдельного смешанного авиаполка Северного флота, расположенного в Мурманской области, истребители отрабатывали сопровождение бомбардировщиков и перехват воздушных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, сравнение характеристик российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с американским истребителем пятого поколения F-22, проведённое американским профильным изданием Мilitary Watch Magazine, оказалось не в пользу F-22.

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