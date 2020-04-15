Пекин, , 08:12 — REGNUM У дилеров Volkswagen в Китае появились первые экземпляры суперэкономичного кроссовера Volkswagen Tayron GTE. Об этом сообщает издание NJcar.ru.

По данным журналистов издания, первые товарные экземпляры автомобиля покупатели получат 25 апреля текущего года.

Габариты модели составляют 4590×1860×1660 мм, а колесная база равна 2731 мм. В движение новинку приводит гибридный агрегат на базе двигателя TSI рабочим объёмом 1,4 л и электромотора. Общая производительность машины равна 150 «лошадей». Только на электротяге авто может проехать до 50 км.

Отдельно стоит отметить, что расход Tayron GTE составляет всего два литра топлива на 100 км.

Стоимость новинки пока не сообщается.

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