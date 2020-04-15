Флорида, США, , 06:00 — REGNUM Запланированный на 16 апреля запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink переносится по меньшей мере на неделю, передаёт издание Spaceflightnow со ссылкой на информированные источники.

Запуск перенесён в связи с мерами на космодроме на мысе Канаверал (США, штат Флорида), направленными на предотвращение распространения коронавируса. Отмечается, что сейчас американская космическая гавань откладывает все запланированные запуски.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX должна была отправить в космос очередную партию спутников Starlink, предназначенных для создания глобальной сети интернет-покрытия одноимённой системы. До этого 60 аналогичных аппаратов были отправлены на орбиту 18 марта 2020 года.

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