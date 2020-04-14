Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Военно-Морские силы США планируют до декабря 2020 года начать статические испытания отдельных элементов перспективных гиперзвуковых ракет для подводных лодок, заявил 14 апреля журналистам руководитель проектов разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

В рамках этих работ намечено создание ракеты-носителя, стартующей из-под воды, а также гиперзвукового планера C-HGB.

По словам Вулфа, ракета-носитель подводного старта разрабатывается ВМС самостоятельно, а работы над гиперзвуковым планером ведутся совместно с армией США.

Полностью работы по данному проекту планируется завершить до 2028 года.

В результате должны быть созданы двухступенчатые ракеты-носители диаметром 87,6 см, несущие гиперзвуковой планер C-HGB. Новые ракеты предназначены для размещения на борту подводных лодок класса «Вирджиния», которые смогут нести по 40 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже проходят испытания надводного варианта гиперзвуковой ракеты «Циркон», предназначенной для размещения на надводных кораблях и подводных лодках.

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