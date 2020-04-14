Москва, , 23:40 — REGNUM В России осуществляются опытно-конструкторские работы по созданию нового боевого робототехнического комплекса «Соратник», сообщается 14 апреля на официальном сайте госзакупок.

Из материалов портала следует, что работы на БРК «Соратник» ведёт ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» концерна «Калашников». Завершение работ запланировано не позднее 31 декабря 2020 года.

Подчёркивается, что новый робототехнический комплекс «Соратник» не имеет ничего общего с ранее разработанным концерном «Калашников» боевым роботом с аналогичным названием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков сообщил журналистам о планах создания боевых робототехнических комплексов «Штурм» и «Соратник», относящихся к тяжелому и среднему классу соответственно.

Более подробной информации о боевом робототехническом комплексе «Соратник» не сообщается.

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