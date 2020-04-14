Пекин, , 22:06 — REGNUM Китайская компания Huawei разрабатывает графическую карту в попытке выйти на рынок, на котором сейчас доминирует Nvidia. Об этом 13 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что эта видеокарта разрабатывается не для игровых ПК. Южнокорейские журналисты провели расследование, по итогам которого заявили, что Huawei планирует составить Nvidia конкуренцию на рынке GPU-серверов.

Издание отмечает: несмотря на то, что эти возможные планы китайского производителя пока никак не отразятся на рынке графических карт для игровых компьютеров, вполне возможно, что позже Huawei, отработав технологию и получив необходимый опыт, обратит свой взор на этот сегмент.

В марте 2020 года Huawei предложила Международному союзу электросвязи (ITU) замену протоколу передачи данных TCP/IP, представив свой проект — New IP. В компании заявили, что их разработка позволит избавиться от недостатков TCP/IP, который был создан около 50 лет назад.

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